Партия президента Молдавии получает 52,53% голосов после обработки 99,58% протоколов

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает на выборах в парламент 52,53% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС в Центральной избирательной комиссии после обработки 99,58 % бюллетеней по итогам прошедшего в воскресенье голосования.

На втором месте после ПДС - Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,36 %. Кроме них избирательный порог преодолевают еще одно формирование - региональная Партия Шора, получившая 5,78 % .

Обработка бюллетеней еще официально не завершена, однако, по данным комиссии, партия Санду получает более 51 мандата из 101 в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство. Это произойдет за счет пропорционального перераспределения голосов партий, которые не преодолели 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Полученный ПДС результат наилучший в истории парламентских выборов в Молдавии. Ранее только Партия коммунистов на парламентских выборах 2001 году получила 50,07%. Согласно предварительным подсчетам, партия Санду может получить в парламенте 60-61 из 101 мандата.

Итоги голосования должен подтвердить Конституционный суд страны.