В ДНР сообщили, что жители севера Горловки остались без электричества из-за обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Поселок Гольмовский на севере Горловки остался без электроснабжения в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, повреждены школа и дома. Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром под огнем артиллерии калибра 122 мм оказался населенный пункт Гольмовский на северной окраине Горловки. В результате обстрела трансформаторная подстанция обесточена, без электроэнергии остался 3 021 потребитель", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

По данным представительства, огнем украинской армии повреждены здание школы №77 и несколько жилых домов, кроме того, в результате обстрела перебит газопровод низкого давления. "По предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства", - добавили в ведомстве.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.