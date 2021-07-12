Экс-главу "Белгазпромбанка" этапировали в исправительную колонию в Новополоцк

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бывший председатель правления ОАО "Белгазпромбанк", экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, приговоренный судом к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, этапирован в Новополоцк (Витебская область). Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале Бабарико.

"Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного, прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля. Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк", - говорится в сообщении.

6 июля Бабарико был приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса). Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Защита Бабарико намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН. После приговора суда Бабарико был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.