На юге Украины начались учения "Казацкая булава - 2021"

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Учения "Казацкая булава - 2021", в которых участвуют подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четырех стран Запада, начались на полигоне в Николаевской области. Об этом в понедельник сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ.

"Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров - Украины, США, Великобритании, Канады, Швеции", - говорится в сообщении. Церемония их открытия прошла на базе Межвидового центра подготовки ВСУ(ранее полигон Широкий лан) в Николаевской области. Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.

Одно из целей учений, как поясняли ранее в ВСУ, обозначено улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.

На Украине в конце прошлой недели завершились учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Они проходили в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основными участниками маневров были Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия. В учениях были задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.