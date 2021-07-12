Лидер победившей в Молдавии партии назвал ее главные задачи

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), победившая на выборах в парламент Молдавии, своей главной задачей считает очищение от преступных элементов органов юстиции и борьбу с коррупцией. Об этом заявил на брифинге ее лидер Игорь Гросу.

"Одной из главных задач правительства, которое мы сформируем из компетентных людей, будет очистка [органов] юстиции и борьба с коррупцией. Для этого не нужно много денег, нужна политическая воля. Те чиновники, которые не справились с выполнением этой задачи, должны уйти", - сказал Гросу.

"Мы намерены принять поправки в законодательство о конфискации имущества, приобретенного на незаконно полученные средства, и частичное снятие иммунитета с уличенных в коррупции", - пояснил Гросу.

ПДС намерена в кратчайшие сроки сформировать новое правительство, заявил Гросу.

"Мы хотим в кратчайшие сроки сформировать профессиональное и эффективное правительство, готовое решить неотложные проблемы. Призываем граждан с опытом в менеджменте, юриспруденции, международных отношениях обращаться в ПДС, если они хотят участвовать в процессе трансформации страны", - обратился Гросу.

Он отметил, что полученный на выборах результат возлагает на ПДС большую ответственность. "Наши избиратели ждут перемен. Страна находится в глубоком кризисе и для выхода из него необходимо много работать", - сказал Гросу.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в парламент Молдавии проходят поддерживающая президента страны Майю Санду ПДС, получившая на выборах 52%, Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,2%), а также Партия Шор (5,7%). После распределения мандатов ПДС может получить больше 60 мест из 101 в парламенте. Остальные два десятка политических формирований не смогли преодолеть избирательный порог.

Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на 4 года .