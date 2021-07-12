Командующий силами США в Афганистане покинет свой пост

ТАСС, 12 июля. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер сложит с себя полномочия в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По его данным, Миллер руководил силами США в Афганистане дольше своих предшественников - с августа 2018 года. Как сообщают три представителя оборонного ведомства, ожидается, что после сложения полномочий он уйдет в отставку.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что военный контингент в Афганистане переходит под контроль главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи, процесс передачи полномочий займет несколько недель.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Конец периода командования Миллера ознаменует собой символическое завершение военной миссии США в этой стране.