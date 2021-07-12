В Литве предложили разрешить обращаться с просьбой об убежище лишь на КПП

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Обращение с просьбой о предоставлении убежища в Литве должно быть ограничено контрольно-пропускными пунктами (КПП) и департаментом миграции, где угодно эти обращения принимать не следует. Законопроект такого содержания зарегистрировал в понедельник в секретариате Сейма (парламента) Литвы депутат законодательного собрания, экс-министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис.

"Тем самым иностранцы, намеревающиеся обратиться с просьбой об убежище, должны будут прибыть в страну через КПП, а не пересекать границу незаконно", - сказал он журналистам. По мнению политика, это станет дополнительным инструментом в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии с территории соседней Белоруссии.

"На КПП эта просьба принималась бы пограничниками, на территории страны - департаментом миграции", - пояснил Ажубалис.

Данный законопроект может быть включен 13 июля в повестку дня внеочередной сессии парламента, полностью посвященной вопросам миграционного кризиса.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Оказавшись в Литве, при задержании они заявляют, что просят предоставить убежище. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.