В МИД Кубы заявили, что США не имеют морального права осуждать республику

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Руководство США не имеет морального и политического права осуждать действия Кубы по стабилизации обстановки в стране, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Помощник по национальной безопасности Белого дома [Джейк Салливан] не имеет политического и морального права говорить о Кубе. Его правительство направило сотни миллионов долларов для подрывной деятельности в нашей стране и установило блокаду, которая является основной причиной экономических проблем", - написал дипломат в Twitter.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил, что Вашингтон предостерегает власти Кубы от насилия в отношении протестующих.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, отметив, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что правительство якобы не может контролировать сложную эпидемическую ситуацию.