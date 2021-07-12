Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июля. /ТАСС/. Норвегия присоединилась к четвертому пакету целевых санкций ЕС против Белоруссии. Об этом сообщило в понедельник норвежское правительство.

"Сегодня Норвегия присоединилась к новым секторальным санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Эти меры являются необходимым ответом на обширные нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями", - указала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Четвертый пакет, в частности, охватил 78 физических и восемь юридических лиц.

Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов самолетов своих авиакомпаний над территорией Белоруссии, запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС и ввели в действие экономические секторальные санкции против Белоруссии.