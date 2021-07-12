Партия Саакашвили в Грузии объявила бойкот работе парламента

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" объявила бойкот работе парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Об этом в понедельник сообщила на брифинге лидер ее фракции Хатия Деканоидзе.

"Мы больше не будем принимать участие в этом рутинном, фарисейском процессе в парламенте. Мы будем вместе с гражданами Грузии, журналистами. Так больше продолжаться не будет. Мы будем принимать участие только в тех процессах, которые касаются вынесения вотума недоверия правительству", - сказала Деканоидзе.

"Единое национальное движение" является самой большой оппозиционной фракцией в грузинском парламенте, у нее 32 депутата из 150. При этом парламент сможет работать даже в случае бойкота со стороны этой фракции, так как для кворума необходимо присутствие 76 депутатов.

"Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, требует отставки премьера в связи со смертью оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, который 5 июля во время освещения акции протеста был избит противниками ЛГБТ-сообщества. В партии считают, что премьер-министр несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым в воскресенье утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у здания парламента с требованием отставки правительства.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.