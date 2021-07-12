Эксперт: стремление Молдавии к евроинтеграции после выборов усилится

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стремление Молдавии к евроинтеграции усилится после проведения в стране парламентских выборов, но предпосылок вступить в ЕС у республики сейчас немного. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Стремление [к евроинтеграции], конечно, усилится, только до евроинтеграции Молдавии все равно очень далеко, поскольку предпосылок получить членство в ЕС немного", - сказал он. По его мнению, страна будет более активно бороться с коррупцией, будут укрепляться политические институты. "Но это все очень трудно, поскольку Молдова - страна бедная, экономика не сильно реформированная и, конечно, оппозиция все равно будет", - добавил Кортунов.

Определенные ограничения, считает аналитик, создает нерешенная проблема Приднестровья. "Приднестровье в общем традиционно стремилось Молдову перенаправить в сторону ЕАЭС, и в Тирасполе от этой идеи едва ли откажутся", - сказал он.

Аналитик указал, что угрозы эскалации ситуации вокруг Приднестровья сейчас нет, однако полностью такого развития событий он исключать не стал. "[Президент Молдавии] Майя Санду - политик рациональный, достаточно осторожный. Она неоднократно заявляла о стремлении найти компромиссы по Приднестровью, выстроить конструктивные отношения с Россией. Но при этом среди ее сторонников есть и радикально настроенные [представители], которые настаивают на силовом решении приднестровского вопроса. Думаю, что есть шансы, [что эскалация] не произойдет", - добавил он.

Вместе с тем он указал, что "жаркой дружбы между Санду и [президентом России Владимиром] Путиным ожидать не приходится". "Но поскольку президент Молдавии - политик конструктивный, она постарается, чтобы отношения [с РФ] не испортить. Тем более, что Россия остается довольно значительным рынком для сельскохозяйственной продукции Молдавии, и не будем забывать, что в РФ очень большая молдавская диаспора, которая будет каким-то образом влиять на политику, - добавил эксперт. - Я не ожидаю резкого ухудшения отношений".

Итоги выборов

По мнению Кортунова, выборы показали, что молдавское общество устало от двоевластия, так как в течение последних лет в стране была очень сложная комбинация политических сил, находящихся у [власти] и рядом с властью, что "тормозило движение страны вперед". "Сейчас впервые за многие годы и президент, и правительство, и парламент относятся примерно к одной группе политических сил, и это в каком-то смысле упрощает дальнейшее развитие государства. Хотя, естественно, не решает тех проблем, которые перед страной стоят", - добавил собеседник агентства.

По словам эксперта, выборы показали, что левые силы - и социалисты, и коммунисты - должны пройти через какую-то трансформацию, чтобы стать конкурентами победившей на выборах правящей партии. Он также обратил внимание, что молдавская диаспора в России, несмотря на свою многочисленность, голосовала неактивно по сравнению с тем, как это проходило в ряде стран Европы.

После обработки 100% протоколов Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия "Шор", получившая 5,7%.