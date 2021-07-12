ЕС достиг консенсуса по правовым рамкам для санкций против лидеров Ливана

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Представители Европейского союза достигли общей договоренности относительно создания правовых рамок для применения санкций в отношении ливанских лидеров. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил в понедельник, общаясь с журналистами по итогам прошедшей в бельгийской столице встречи министров иностранных дел стран - членов Евросоюза.

"Только что был достигнут политический консенсус относительно создания юридических рамок для санкций, которые будут использованы [против ливанских лидеров] до конца нынешнего месяца, то есть практически в очередную годовщину трагического взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа". - сказал Ле Дриан.

"Эти рамки станут инструментом для оказания давления на ливанские власти, чтобы заставить их продвигаться вперед и сформировать правительство, что крайне необходимо для страны. А также давления с целью заставить их осуществить те необходимые реформы, которых ждет вся страна", - добавил Ле Дриан.

"Как вы знаете, Ливан - это страна, которая по существу самоуничтожается на протяжении уже нескольких месяцев. Ситуация требует срочных мер, население находится в бедственном положении. Мы уже несколько месяцев повторяем ливанскому руководству, что ему следует сформировать правительство, провести нужные реформы, чтобы избежать погружения страны в ту трагедию, к которой она движется", - подчеркнул глава французского дипломатического ведомства.