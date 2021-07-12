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Акции протеста на Кубе
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Белый дом: протесты на Кубе вызваны местными реалиями, а не инспирированы из-за рубежа

Есть все свидетельства того, что протесты были спонтанным выражением мнения людей, "уставших от неправильного управления экономикой и репрессий со стороны кубинского правительства", отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Есть все свидетельства того, что вчерашние протесты были спонтанным выражением [мнения] людей, уставших от неправильного управления экономикой и репрессий со стороны кубинского правительства. Протесты вызваны суровыми реалиями повседневной жизни на Кубе, а не другой страной", - сказала она.

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СШАКубаПсаки, ДженАкции протеста на Кубе
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