Белый дом: протесты на Кубе вызваны местными реалиями, а не инспирированы из-за рубежа

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Есть все свидетельства того, что вчерашние протесты были спонтанным выражением [мнения] людей, уставших от неправильного управления экономикой и репрессий со стороны кубинского правительства. Протесты вызваны суровыми реалиями повседневной жизни на Кубе, а не другой страной", - сказала она.