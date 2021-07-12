Меркель призвала имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство; в Донбассе необходимо провести выборы. Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы, к сожалению, в том, что касается реализации минского формата, не достигли достаточно прогресса", - констатировала она. "Хочу подчеркнуть, что Украина была готова открыть на линии соприкосновения пункты перехода, но это не было в одинаковой степени согласовано с представителями Луганска и Донецка", - отметила Меркель. "Мы нуждаемся, с другой стороны, в имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, в конечном итоге нам нужны выборы в Донбассе", - добавила она.

"Мы видим, что на Украину оказывается большое воздействие посредством военных учений, усилением российских сил вокруг Украины", - утверждала канцлер. "Все это усиливает тревогу относительно того, удастся ли прийти к мирному решению", - считает она. "Германия будет и дальше прилагать усилия, и я думаю, что это будет продолжать любое новое правительство, для продолжения реализации Минских соглашений и достижения прогресса, но мы должны были в последние дни констатировать, что это будет сложно", - полагает Меркель.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.