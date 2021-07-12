Митингующие в Тбилиси с требованием отставки кабмина направились к офису правящей партии

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Участники проходящего в воскресенье в Тбилиси митинга с требованием отставки правительства Грузии начали шествие от здания парламента к офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Массовые акции начались в Грузии после известия о смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, который был избит 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения митинга. Оппоненты премьер-министра заявляют, что его позиция по вопросу планировавшегося в Тбилиси марша ЛГБТ-активистов спровоцировала радикально настроенных сторонников традиционных ценностей на насильственные действия.

"Сейчас мы все мирно, без злости, без оскорблений двинемся к офису "Грузинской мечты". Пошли!" - сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, обращаясь к митингующим.

Демонстранты, которых собралось более 200 человек, пешком проходят проспект Руставели, где находится парламент, и направляются к площади Ираклия Второго, где расположен офис "Грузинской мечты". Движение автомобилей по проспекту Руставели перекрыто. Митингующих сопровождает полиция.

Митинги у здания парламента с требованием отставки правительства проходят с воскресенья. Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила, что будет бойкотировать работу парламента до отставки правительства. При этом в понедельник МВД объявило, что согласно предварительной версии следствия, причиной смерти телеоператора могла стать передозировка наркотиков.

Организация ЛГБТ-сообщества Tbilisi Pride 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.