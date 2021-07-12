США обвинили в геноциде и этнических чистках власти КНР, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что власти Китая, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана несут ответственность за геноцид и этнические чистки. Соответствующие обвинения в адрес четырех перечисленных государств содержатся в докладе, который была направлен в понедельник американским внешнеполитическим ведомством на рассмотрение Конгресса США. Текст документа обнародовала пресс-служба Госдепартамента.

Как в нем говорится, "госсекретарь США [Энтони] Блинкен подтвердил в январе 2021 года, что Китайская Народная Республика (КНР) виновна в геноциде и преступлениях против человечности в отношении уйгуров <...> и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне". В связи с этим в отчете подчеркивается, что администрация США вводила санкции и иные ограничительные меры в отношении различных физических и юридических лиц КНР, выносила эти вопросы на рассмотрение ООН.

Схожие обвинения выдвинуты авторами доклада против "военного режима в Бирме", то есть Мьянме, и властей Южного Судана. Составители документа также пишут об "этнических чистках, имевших место в Западном Тыграе, Эфиопия". Кроме того, Госдепартамент подчеркивает, что американское правительство настроено на продолжение борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и нейтрализацию угроз, которые эта сеть "представляет для гражданских лиц, особенно в Ираке и Сирии".

Наконец, в докладе сообщается, что Министерство внутренней безопасности США "открыло 24 новых уголовных расследования и рассматривает более 1,6 тыс. "зацепок" и дел о депортации, касающихся предполагаемых серьезных нарушителей прав человека из 95 стран". Детали в этой части не приводятся.

В последнее время отношения Пекина с Западом стали более напряженными в том числе из-за так называемой проблемы защиты прав национальных и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Западные государства обвиняют власти Китай в создании сети исправительных лагерей, где могут содержаться до 1 млн уйгуров, а также в использовании принудительного труда находящихся там людей. Пекин множество раз отвергал такие выводы. Весной Великобритания, ЕС, Канада и США ввели санкции в отношении нескольких китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав этого национального меньшинства, на что последовали ответные меры Китая.