В Пентагоне заявили, что пока не приняли решения об оказании военной помощи Гаити

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США пока не приняло решения по запросу властей Гаити об отправке войск для стабилизации обстановки в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, в американском Минобороны "знают об этом запросе и проводят его оценку". "Он будет обсуждаться на межведомственном уровне, - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона. - На сегодняшний день какого-либо решения или временных рамок [его выполнения] нет".

"Если и когда какое-либо решение появится, мы оповестим о нем", - отметил Кирби. При этом он подтвердил, что представителей Минобороны США не было среди членов американской делегации, посетившей Гаити в минувшее воскресенье. Она была направлена туда с целью определить, какие потребности имеются у страны в сфере обеспечения безопасности и проведения расследования убийства президента.

Ранее представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что власти Гаити запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также в расследовании обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза. По данным CNN, помощь правительству Гаити может потребоваться в том, чтобы обеспечить безопасность инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди этой карибской страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.