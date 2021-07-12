В центральную часть Гаваны направили крупные наряды полиции

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Исторический центр Гаваны в понедельник контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

На углу каждой улицы, примыкающей к главной набережной столицы Малекон, дислоцировано по четрые-пять полицейских или военных, а также гражданских лиц, следящих за соблюдением порядка. Эти улицы ведут в самый густонаселенный район столицы.

В Старой Гаване, возле Капитолия, дежурят несколько десятков полицейских на мотоциклах и автомобилях. В этом же районе припаркованы несколько крупных автомобилей, перевозящих правоохранителей. На центральных улицах значительно меньше людей, чем обычно.

Мобильный интернет в Гаване работает с серьезными перебоями, передает корреспондент ТАСС.

Многие мессенджеры и социальные сети не загружаются даже в том случае, когда пользователям удается выйти в сеть. В воскресенье во время массовых протестов и беспорядков в нескольких городах страны стационарный и мобильный интернет отключался или работал с перебоями.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.