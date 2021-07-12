США заявили, что не устанавливают крайних сроков для седьмого раунда переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не устанавливают никаких крайних сроков для начала седьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Спецпосланник [по Ирану Роберт] Мэлли и его команда готовы вернуться в Вену на седьмой раунд переговоров, как только они будут запланированы", - сказал он. "На вопросы о том, когда и где Иран готов будет начать седьмой раунд или же достичь понимания по вопросу о возвращении обеих сторон к СВПД, может ответить только Тегеран", - добавил он.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон "не устанавливает никаких крайних сроков". При этом, по его словам, в США "осознают, что по мере того, как время идет, продвижение Ирана в рамках его ядерной программы будет оказывать влияние на позицию [США] относительно того, возвращаться ли в конечном счете к СВПД".

На прошлой неделе глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что дата начала седьмого раунда переговоров по СВПД еще не определена. Ранее он отмечал, что переговоры возобновятся, когда все государства-участники будут к ним готовы. При этом 6 июля Ульянов заявил о необходимости возобновления этих консультаций на фоне сообщений о том, что Иран собирается производить обогащенный до 20% металлический уран.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.