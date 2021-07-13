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Расследование убийства президента Гаити

Reuters: один из причастных к убийству лидера Гаити был связан с силовыми структурами США

Агентство не уточнило другие подробности

ГАВАНА, 13 июля. /ТАСС/. Гражданин США гаитянского происхождения, арестованный по подозрению в участии в покушении на президента Гаити Жовенеля Моиза, был ранее связан с одной из американских силовых структур. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

Он не уточнил имени задержанного и не сказал, о какого рода связи может идти речь.

Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию 7 июля. После этого Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней. По подозрению в участии в атаке были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Глава полиции Леон Шарль 11 июля сообщил о взятии под стражу предполагаемого координатора покушения.

Теги
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