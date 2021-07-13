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Мадуро заявил, что готов идти на диалог с оппозицией при четырех условиях

Первое - снятие санкций с Венесуэлы, второе - признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, третье - всеобщий отказ от насилия, четвертое - включение в диалог всех сил
Президент Венесуэлы Николас Мадуро МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© МИД РФ/ТАСС

БОГОТА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николса Мадуро в понедельник заявил о готовности к диалогу с оппозицией страны, обозначив четыре предварительных условия для таких контактов.

"Мы начнем диалог при соблюдении четырех условий: первое - снятие санкций с Венесуэлы, второе - признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, третье - всеобщий отказ от насилия, четвертое - включение [в диалог] всех сил", - говорится в публикации в Twitter главы Боливарианской Республики.

Ранее политик также требовал возврат властям карибского государства госактивов за рубежом, которые находятся под контролем оппозиции, если та намерена вести переговоры с правительством.

В мае лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил, что готов встретиться с Гуайдо и другими представителями оппозиции.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаГуайдо, Хуан
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