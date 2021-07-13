Помпео полагает, что США следует поддержать участников протестов на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом следует поддержать участников акций протеста на Кубе и оказать давление на руководство островного государства. Такое мнение выразил в понедельник бывший госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

"Я не понимаю, почему демократы сейчас хранят молчание относительно этого, - отметил экс-руководитель внешнеполитического ведомства США, говоря о протестах. - Это важная возможность для кубинцев. Американцам нужно встать плечом к плечу с ними. Мы можем сделать многое, чтобы они добились той свободы, которой они требуют на улицах".

Помпео отметил, что администрация 45-го президента США Дональда Трампа оказывала "сильнейшее давление на кубинское руководство". "Я надеюсь, что окружение Байдена не ослабит [такое] давление", - добавил бывший госсекретарь. Он выразил уверенность в том, что это "приведет к благоприятному исходу" для Кубы и укрепит безопасность США.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.