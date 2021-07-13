Колумбия запросила у Гаити доступ к гражданам, задержанным после убийства президента

БОГОТА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Колумбии призвали Гаити обеспечить доступ консульских сотрудников к колумбийским гражданам, задержанным по подозрению в причастности к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на заявление заместителя главы МИД южноамериканской страны Франсиско Эчеверри.

"Мы выразили послу Гаити в Боготе [Жан-Мари Экзилю] беспокойство нашего правительства в связи с тем, что необходимо срочно обеспечить доступ наших консульских сотрудников к [задержанным в Порт-о-Пренсе] колумбийцам, которые подозреваются в причастности [к убийству гаитянского президента]", - сообщил Эчеверри. Он также попросил уточнить, когда и каким образом можно будет "репатриировать тела граждан Колумбии", погибших в перестрелках с полицией после расправы над Моизом.

Заместитель главы МИД Колумбии заверил, что власти его страны твердо намерены оказать содействие в расследовании убийства президента Гаити.

По подозрению в нападении на резиденцию главы гаитянского государства были задержаны 18 колумбийцев и трое граждан США. В воскресенье руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил о взятии под стражу предполагаемого координатора операции по убийству Моиза.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге, что в Вашингтоне осведомлены о задержании в Гаити трех американских граждан по подозрению в причастности к убийству Моиза. "Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, - сказал он. - Как и во всех случаях, мы обеспечим надлежащее консульское содействие задержанным гражданам".

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил.