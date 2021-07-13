В Эфиопии повстанцы Тыграя установили контроль над городом Аламата

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Отряды повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) захватили город Аламата на юго-востоке штата Тыграй. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на члена исполнительного комитета НФОТ и его официального представителя Гетачева Реду.

"Наши подразделения начали 12 июля наступление в районе Райя, - отметил он. - Разгромлены части федеральных войск и ополченцы из [штата] Амхара, нами восстановлен контроль над главным городом района - Аламатой".

Численность населения Аламаты достигает 34 тыс. человек. Он находится в 190 километрах южнее административного центра Тыграя города Мэкэле. Накануне отряды НФОТ взяли под контроль стратегически важный город Корем на юго-востоке Тыграя.

Федеральные власти Эфиопии пока не предоставили никакой информации о ситуации в районе городов Корем и Аламата. Правительство Эфиопии объявило 29 июня об одностороннем прекращении огня на территории штата Тыграй. НФОТ пока не присоединился к нему.

Развитие событий в Тыграе

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.

Отряды НФОТ начали 18 июня операции против находящихся в Тыграе федеральных войск Эфиопии. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие сутки ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Командование НФОТ объявило, что повстанцам за почти две недели наступления удалось разгромить пять дивизий правительственных сил.

Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар. В свою очередь воинские подразделения Эритреи покинули города Тыграя и передислоцировались ближе к своей государственной границе, в северные и западные районы штата. Руководство НФОТ заявило, что перенесет боевые действия на территорию Эритреи и эфиопского штата Амхара, если этого потребуют военные обстоятельства.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сообщил 29 июня, что федеральные силы оставили Мэкэле по той причине, что данный регион не является больше эпицентром конфликта. В свою очередь генерал Бача Дебеле подчеркнул, что повстанцы НФОТ больше не представляют для Вооруженных сил Эфиопии опасности.