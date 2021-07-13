Тегеран заявил о готовности освободить американских заключенных в обмен на иранских в США

ТЕГЕРАН, 13 июля. /ТАСС/. Иран готов отпустить американских заключенных в обмен на освобождение иранских узников в США. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Мы готовы выпустить американских заключенных в обмен на освобождение иранских узников, - цитирует Рабии агентство Fars. - Мы рассматриваем всех иранских узников, которые были заточены по требованию США в какой бы то ни было стране мира, как иранских узников в Соединенных Штатах".

Накануне официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран ведет переговоры с США по вопросу об удерживаемых там своих гражданах. Он не уточнил, в какой форме ведутся переговоры. В июне в иранский парламент поступил проект постановления о запрете любых переговоров с США. Ранее Хатибзаде говорил, что Иран не ведет прямого диалога с США по вопросу об обмене заключенными. По его словам, Тегеран получал послания со стороны США через посольство Швейцарии, которое представляет интересы Вашингтона, о готовности американцев работать в этом направлении.