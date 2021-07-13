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Зеленский пообещал, что Украина будет защищать все национальные сообщества в стране

Зеленский пообещал, что Украина будет защищать все национальные сообщества, живущие в стране.

Южная Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями на острова Токто
Японским дипломатам было выражено сожаление по поводу содержания "Белой книги по обороне" за 2021 год, в которой эти территории описаны как спорные
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