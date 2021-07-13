Эксперт: чешские шансы на успех судебных споров с РФ по инциденту во Врбетице минимальны

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Шансы Чехии на успех в случае направления республикой в международные судебные инстанции жалоб на Россию с требованием выплатить компенсацию за ущерб от инцидента во Врбетице являются минимальными. Такое мнение выразил сотрудник кафедры международного права юридического факультета Карлова университета Владимир Балаш, слова которого приводит во вторник сетевое издание Denik N.

Чехия не может обратиться в Международный суд ООН в Гааге, так как у нее не заключен с Россией договор, обеспечивающий правовую базу рассмотрения взаимных претензий в данной инстанции. Единственное, что республика может предпринять - направить жалобу в Европейский суд по правам человека, который смог бы рассмотреть лишь некоторые аспекты негативного влияния инцидента во Врбетице на пострадавших граждан. Но и в этом случае, согласно изданию, существует минимальная надежда добиться успеха по претензиям Праги.

"Чешская сторона старается использовать [возможности, представляющиеся реализацией] дипломатических шагов. Если российская сторона [на них] не будет реагировать, то министерство [иностранных дел Чехии] может добиваться возмещения ущерба [за взрывы во Врбетице] в международном суде", - отметил Балаш.

Между тем пражские эксперты считают, что РФ не намерена обсуждать тему выплаты компенсации, так как самим этим фактом признала бы свою причастность к инциденту во Врбетице. Москва до сих пор не реагировала на ноту чешского МИД с требованием возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах, врученную в конце июля послу РФ в республике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, арендовавшей склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, выслав 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.