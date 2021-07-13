Рада приняла закон, утвердивший решающую роль международных экспертов в назначении судей

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Во вторник соответствующие изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления" поддержали 305 депутатов при 226 минимально необходимых. Трансляцию пленарного заседания ведет парламентский телеканал "Рада".

Проголосованный документ учел поправки, инициированные главой государства после предыдущей редакции, которая была принята парламентом и затем ветирована Зеленским.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в новом варианте оговорено, что ВККС считается полномочной, когда в ее состав назначено минимум 11 членов из 16, при этом минимум шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Из текста ранее одобренного законопроекта исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения. В документе прописали определяющий голос международных экспертов, согласно которому теперь решение конкурсной комиссии считается принятым, если из четырех или более членов "за" проголосовали минимум два международных эксперта. В то же время при распределении голосов "три на три" преимущество имеет решение, за которое проголосовала "тройка", в состав которой входят минимум два международных эксперта. Кроме того, из закона убрали возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе комиссии экспертов и специалистов. Однако по запросу члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

Принятие закона позволяет запустить процесс отбора судей на Украине, дефицит которых составляет около 2 тыс.

Рада 29 июня утвердила предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о возобновлении работы ВККС, который в процессе назначении судей в стране ведущую роль отводит иностранным экспертам. Свое одобрение в связи с принятием этого закона тогда выразили послы стран Группы семи. На прошлой неделе Зеленский наложил вето на закон и вернул в Раду со своими предложениями.