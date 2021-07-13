Лукашенко заявил, что Запад перешел к индивидуальному террору в отношении белорусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Запад перешел к индивидуальному террору в отношении тех белорусов, кто поддерживает действующую власть. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы все время и тогда с вами обсуждали, - сказал белорусский лидер, обращаясь к Путину. - Какой следующий будет этап в Беларуси, так называемой цветной Беларуси или мятежа. С мятежа все началось. [Теперь] они перешли к индивидуальному террору <...> И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность, сейчас уже на депутатов перешли".

По словам Лукашенко, "мерзавцы подбирают время, атакуя живьем депутатов", в частности одного из лидеров крупной партии, когда дети дома (несколько дней назад неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в дом главы Либерально-демократической партии Белоруссии и депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича - прим. ТАСС).

"Понимаете, дети дома! Пытаются надавить, запугать", - подчеркнул он. "Ну, я думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим, найдем и привлечем к ответственности, причем в такой серьезной форме", - пообещал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что власти республики уделят пристальное внимание НПО и западным СМИ.

"Мы очень активно сейчас начали работу по всем этим НКО, НПО, так называемым западным СМИ, которые тут демократию нам дарили, - а фактически насаждали - и не демократию, а вот этот вот террор", - сказал Лукашенко.

"Поэтому если вы, - а вы конечно информированы, - видите, что происходит, должны понимать, что мы не можем иначе, потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НКО, - аж полторы тысячи, оказывается, разных там фондов, прочее, чем они занимались, понятно, - они финансировались извне, а мы все думаем: ну ладно, демократия, давайте будем говорить, давайте будем сотрудничать, ну вот и получили соответствующий результат", - заявил он.