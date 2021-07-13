Бундесвер создал единый командный центр для координации деятельности в космосе

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила во вторник о создании единого командного центра Бундесвера для координации деятельности военно-космических операций.

Во время открытия центра в городе Удем (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) министр пояснила, что на его базе будет действовать специальное командование Центра воздушных операций (ZLO). Его основными задачами является защита и мониторинг спутников, наблюдение за опасным космическим мусором, а также отслеживание деятельности других государств. Таким образом, защита инфраструктуры - спутников для связи, погоды и навигации - становится военной задачей.

В современных условиях, как ранее подчеркивали в Бундесвере, ФРГ наряду с другими государствами во многом зависит от использования космического пространства. "Многие коммуникационные приложения, транзакции цифровых платежей, а также определение местоположения и навигация для частного и коммерческого применения были бы немыслимы без использования космоса", - указывалось в сообщении. "Наше процветание и безопасность во многом зависят от космоса. Наши гражданские и военные спутники давно стали ресурсом, без которого ничего не работает", - приводит агентство DPA слова Крамп-Карренбауэр.

При этом министр добавила, что "у самого Бундесвера имеется в распоряжении шесть собственных спутников на низких околоземных орбитах". Речь, по ее словам, идет о "способности работать в космосе". "Для Германии космические операции всегда являются оборонительными", - напомнила глава Минобороны ФРГ. Цель создания нового командования состоит в том, чтобы своевременно вывести инфраструктуру из опасной зоны или защитить ее от воздействия электромагнитных полей.