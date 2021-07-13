Китай и Украина будут сотрудничать по вакцинам и инфраструктурным проектам

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Китай намерен расширить сотрудничество с Украиной по вакцинам от COVID-19 и инфраструктурным проектам. Об этом во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона намерена совместно с Украиной усилить сотрудничество по вакцинам и традиционной китайской медицине, а также окажет помощь украинской стороне, чтобы она смогла одержать победу над эпидемией", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Обе стороны намерены использовать возможности высококачественного развития в рамках инициативы "Один пояс - один путь", чтобы продвигать базовую инфраструктуру, экспрессы из Китая в Европу и другие проекты, а также усилят сотрудничество в сфере сельскохозяйственной продукции и гуманитарные обмены", - добавил Си Цзиньпин.

Зеленский поздравил Си Цзиньпина со 100-летием Коммунистической партии Китая и выразил уверенность, что под ее руководством китайский народ достигнет новых успехов. Президент Украины также отметил, что КНР оказала стране значительную поддержку в борьбе с пандемией.