Размещенных в Литве нелегальных мигрантов лишили права свободы передвижения

ВИЛЬНЮС, 13 июля /ТАСС/. Размещенные в Литве в специальных центрах нелегальные мигранты лишены права свободного передвижения по стране и ряда других гуманитарных прав, в том числе их задержание до принятия решения о дальнейшей судьбе может длиться до шести месяцев. Во вторник поправки к закону о правовом положении иностранцев на внеочередной сессии, полностью посвященной миграционному кризису, принял Сейм (парламент) Литвы. За них проголосовали 84 депутата, один был против, пять парламентариев воздержались.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, и наши решения должны быть адекватными", - отметила глава МВД Агне Билотайте.

До принятия решения о предоставлении убежища лица, незаконно пересекшие границу Литвы, будут лишены права свободного передвижения по стране. Их задержание в специальных центрах без права свободного передвижения до вердикта департамента миграции продлевается с месяца до полугода, хотя были предложения, чтобы этот срок вообще не ограничивался. Рассмотрение просьбы об убежище сокращается, согласно поправкам, до 10 дней. Мигрант может обжаловать решение, и тогда процедура затягивается. Нелегал пользуется правом на материальное обеспечение по нахождению в стране и правом на медицинское обслуживание.

Эти меры носят исключительный характер и применяются не к мигрантам вообще, а в условиях военного положения или чрезвычайной ситуации. Она в связи с миграционным кризисом была объявлена правительством 2 июля. Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент Гитанас Науседа.

Ограничение прав мигрантов подверглось критике и в Сейме со стороны оппозиции, и за пределами парламента. "Возникает вопрос, как такие поправки, ограничивающие права человека, могли появиться в Литве в XXI веке", - отметила руководитель Национального центра прав человека Юрате Юшкайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала, преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.