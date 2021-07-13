Арест бывшей и.о. президента Боливии продлили на два месяца

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Боливийский судья Антонио Амару объявил бывшей и.о. президента Боливии Жанин Аньес, задержанной по делу о государственном перевороте, о продлении срока ее содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщил во вторник телеканал teleSUR.

Срок предварительного заключения для Аньес, которая уже находится под стражей четыре месяца, продлен для того, чтобы продолжить расследование в ее отношении, отметил Амару. Прокуратура Боливии уже выдвинула обвинения еще по трем статьям против бывшей и.о. президента южноамериканской страны.

Узнав о решении суда, Аньес написала в Twitter, что оно является незаконным. В свою очередь ее адвокаты сообщили о намерении в ближайшее время представить петицию об освобождении своей подопечной из-под стражи.

Бывшая и.о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент был действующим главой государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку. Он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот.

Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.