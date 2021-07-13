Новый состав правительства Молдавии представят до 10 августа

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Пропрезидентская Партия действия и солидарности, победившая на парламентских выборах в Молдавии, намерена до 10 августа представить новый состав правительства. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала TVR ее лидер Игорь Гросу.

"До 10 августа новый парламент точно приступит к работе. Мы обсудили сегодня с коллегами по партии планы, надеемся, что к этому времени удастся завершить формирование нового кабинета", - сказал политик.

Он выразил уверенность, что даже если некоторые участники выборов захотят оспорить их итоги, уже в августе необходимо провести внеочередное заседание парламента с участием правительства. "Это важно, так как нужно принять ряд законов, необходимых для получения макрофинансовой помощи от ЕС", - пояснил Гросу.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля. По результатам обработки протоколов с участков ПДС поддерживающая президента Майю Санду, получила 52,8% голосов. Блок "Коммунисты и социалисты" поддержали 27,17%. Также в парламент смогла пройти партия "Шор", набрав 5,74. По предварительным подсчетам, партия Санду получит 63 из 101 места в парламенте, что позволяет ей самостоятельно формировать правительство. Блок "Коммунисты и социалисты" - 37 мест, партия "Шор" - 6 мест.