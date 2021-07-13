Госдеп не исключает введения санкций из-за насилия со стороны противников ЛГБТ в Грузии

"Мы располагаем набором средств для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав человека, насилию в мире. Санкции, конечно, являются одним из таких инструментов. Вы знаете, что мы не анонсируем санкции до их введения, - сказал он. - Но мы отслеживаем ситуацию очень серьезно".

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Вашингтон призывает власти Грузии расследовать случаи применения насилия со стороны противников ЛГБТ в республике и не исключают введения санкций. Так глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ответил на брифинге во вторник на просьбу журналиста прокомментировать информацию об обсуждениях в Конгрессе США возможности введения персональных рестрикций в отношении грузинских чиновников.

"Что касается всех политических игроков в Грузии, то мы призываем их осудить это насилие. Мы подтверждаем призыв к грузинскому правительству [провести] расследование, чтобы нападавшие предстали перед правосудием", - отметил Прайс.

По словам представителя ведомства, безопасность каждого грузинского журналиста и обеспечение демократии требует того, чтобы те, кто нападал на мирных протестующих и СМИ, "быть выявлены, арестованы и понесли наказание по всей строгости закона". "Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранителям об их ответственности по защите граждан, когда они осуществляют свои конституционные права, и журналистов", - сказал он.

Массовые акции начались в Грузии после известия о смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, который был избит 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения митинга. Оппоненты премьер-министра заявляют, что его позиция по вопросу планировавшегося в Тбилиси марша ЛГБТ-активистов спровоцировала радикально настроенных сторонников традиционных ценностей на насильственные действия.