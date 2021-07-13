В Госдепартаменте заявили, что США рассматривают варианты поддержки кубинцев

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают доступные варианты оказания поддержки кубинцам. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Обзор нашей политики [в отношении Кубы] предполагает широкий анализ того, что мы можем делать для продвижения главных принципов: демократии и прав человека. Мы всегда рассматриваем доступные варианты, которые позволят нам оказать поддержку кубинцам, поддержать их гуманитарные нужды", - сказал он.

Прайс добавил, что американская администрация внимательно следит за развитием событий на Кубе и обеспокоена действиями кубинских властей. "Мы продолжаем следить за массовыми мирными протестами по всей Кубе по мере того, как кубинцы призывают к свободе и правам человека. <...> Мы воздаем должное жителям Кубы за проявленное ими мужество и силу воли. В ответ кубинское правительство пытается заставить их замолчать", - утверждал Прайс.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены призывом властей Кубы <...> сражаться, а также картинами насилия, которые мы видели в последний дни. Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие в отношении тех, кто выходит на мирные протесты. Мы также призываем правительство Кубы освободить всех задержанных за мирные протесты", - добавил представитель Госдепа.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.