В Латакии прошли первые за 11 лет скачки

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 14 июля. /ТАСС/. Первые за последние 11 лет скачки на лошадях арабской породы прошли на ипподроме сирийского города Латакии. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета Сирии Ферас Муала.

"Здесь спортсмены со всей Сирии. Раньше мы проводили эти соревнования каждый год. Но потом началась война, и было не до спортивных праздников. Здесь, на стадионе, был лагерь для беженцев. Это - первые скачки за 11 лет", - рассказал он, добавив, что ипподром был недавно отремонтирован.

Но скачки, которые являются признаком наступления в Сирии мирной жизни, будут проводиться и впредь. В этом уверен представитель Сирийской ассоциации чистокровных арабских скакунов Тарек Абдер Рахим.

"Будем постоянно проводить скачки на этом ипподроме. Латакия - это туристический город. И проведение состязаний на ипподроме в Латакии - дело очень важное", - отметил он.

Всего в соревнованиях приняли участие 53 лошади. Состязания проводились на семи дистанциях. Ранее скачки состоялись также в Дамаске и Хаме.