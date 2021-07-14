Россия будет делать жесткие выводы из-за поддержки Западом "Крымской платформы"

ДУШАНБЕ, 14 июля. /ТАСС/. Выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными. С такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Как рассказали собеседники, было заявлено, что Россия "будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи".

По словам источника, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева - создания "Крымской платформы", понимают ее абсолютную неприемлемость для России.

Как подчеркнули собеседники, тот энтузиазм, с которым эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее.