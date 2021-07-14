Кабмин Украины выделил $194 млн для вышедших на пенсию бывших силовиков

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил около $194 млн для пенсионеров - бывших сотрудников силовых структур. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

"Правительство принимает сегодня постановление о материальной поддержке военных пенсионеров", - сказал на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и поручил замминистру соцполитики покинуть заседание, выйти к протестующим и разъяснить решение кабмина.

Согласно постановлению, для уволенных с военной службы из государственного бюджета в июле - декабре 2021 года выделят 5,3 млрд гривен (около $194 млн). Как сказано в документе, с 1 июля, в частности, устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 тысяч гривен (около $74) почти 400 тыс. бывших военнослужащих, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским и другим лицам. Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 грн ($140). Приблизительно такой же будет минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий. Более 40 тыс. человек получат повышение к пенсии почти в 700 гривен ($25).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий, в зависимости от времени их назначения, составляет более 70%.

Из-за снижения уровня пенсионных выплат бывшие силовики неоднократно проводили акции протеста и обращались к руководству государства. Самая крупная акция прошла в среду в Киеве, где возле Верховной рады собралось более тысячи пикетчиков, и в областных центрах. Протестующие пытались штурмовать Раду, что привело к столкновениям с полицией, которая применила слезоточивый газ. После этого участников пикета оттеснили от здания парламента.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий бывшим военным. По его словам, из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военным, в связи с чем образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.