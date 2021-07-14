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Глава МВД ФРГ назвал пропагандой освещение событий в Германии Russia Today

С подобным обвинением ранее выступил глава Бундестага Вольфганг Шойбле

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер считает пропагандой освещение событий телеканалом Russia Today. С таким утверждением он выступил в среду на пресс-конференции в Берлине.

"Russia Today - это не гибридная угроза, это нормальная телепрограмма, которая действует в отношении нас недружественно", - сказал Зеехофер, касаясь обеспечения безопасности на выборах в Бундестаг. "Я не друг Russia Today. Но это пропаганда, и это каждый может видеть", - утверждал германский министр.

Ранее с подобным обвинением выступил глава Бундестага Вольфганг Шойбле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его заявление актом цензуры.

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