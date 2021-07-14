Рада приняла закон о ведущей роли иностранцев при формировании Высшего совета правосудия

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании его состава. За документ в среду проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. В первый состав совета, срок работы которого составит три года, согласно документу, будут "входить три человека из числа судей или судей в отставке, представленные Советом судей Украины, и три человека, названные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в проведении судебной реформы и в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.

В последующие составы Этического совета, как предусмотрено законом, вместо трех иностранных экспертов должны войти по одном делегату от Совета прокуроров, Совета адвокатов и Академии правовых наук.

Согласно украинской Конституции, ВСП состоит из 21 члена, половину которых избирает съезд судей из числа судей, по два назначают парламент и президент, еще по два члена избирают съезды адвокатов, прокуроров и юридических заведений высшего образования. Глава Верховного суда входит в состав ВСП по должности. Новым законом предусмотрено, что Этический совет после его формирования должен провести проверку всех действующих членов ВСП, кроме главы Верховного суда.

В среду Рада также поддержала поправку, которая позволит уволить члена ВСП без решения органа, который его назначил. Она предполагает, что в случае негативного вывода Этического совета в отношении члена ВСП субъект назначения имеет право его поддержать или отклонить в течение трех месяцев, а если это не сделано, то член ВСП считается уволенным.

Судьи под контролем иностранцев

В конце июня Рада утвердила законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Закон определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и усовершенствован порядок организации работы органа. Депутаты при этом утвердили правки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. Таким образом, новый состав ВККС будет формироваться с учетом мнения международных экспертов. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Западные партнеры неоднократно призывали власти Украины завершить судебную реформу в стране. Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, который 12 июля прибыл на Украину с двухнедельным визитом, напомнил о важности реформы правосудия и юстиции для притока иностранных инвестиций в страну.