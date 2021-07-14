В Раде заявили, что Совбез не должен определять статус олигархов

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что статус олигархов в стране должен определять не Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), а Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). О том, что он подал соответствующие поправки в так называемый законопроект об олигархах, глава парламента сообщил в опубликованном в среду издании "Лига".

"Это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", - пояснил суть своих правок Разумков.

Он предлагает также, чтобы члены комиссии избирались на весь срок действия закона, но с возможностью смены главы каждые два года. Комиссия должна получать необходимые материалы и доказательства, имея доступ в соответствующие государственные реестры, полагает спикер. В комиссию, по мнению Разумкова, не могут входить чиновники, поскольку у них возникает конфликт интересов. "Например, есть какой-то председатель Верховной рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", - добавил он.

Курс на деолигархизацию

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников. В мае СНБО определил перечень из 13 человек, которых предполагается отнести к олигархам, однако отказался назвать их фамилии.

1 июля Рада приняла в первом чтении законопроект "О предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" . "Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект дает определение олигарха - к ним отнесены лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиа пространства. Этим гражданам запрещается осуществлять взносы в поддержку политических партий и становиться покупателем в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах.

На основе этого закона планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране

Ряд депутатов во время обсуждения раскритиковали закон, в частности лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что он "фактически легализует олигархов в стране". "Этот закон им по барабану. Те наказания, которые там предусмотрены, - это смешно, это все равно что погрозить им пальцем. Это абсурд и профанация, и мы за это голосовать не будем", - заявила она.