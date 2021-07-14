Депутат Рады заявил, что Аваков подал в отставку, понимая возможность переворота в стране

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Украину осенью ожидают массовые протесты всех недовольных политикой нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что дает шанс для бывшего главы государства Петра Порошенко организовать новый государственный переворот. Понимание этой ситуации стало причиной ухода в отставку министра внутренних дел Украины Арсения Авакова. Такое мнение высказал в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.

"Улица будет наполнена деньгами от души, а если прибавить сюда и растущее недовольство людей от удваивающихся тарифов, то осенний театр под названием "Смещение президента и перевыборы" уже будет готов, а билеты все раскуплены. Понимая все это, Аваков перед осенними событиями написал заявление и поехал отдыхать, набираться сил, чтоб не марать руки в крови <...>", - написал Кива в своем Telegram-канале.

Прогнозируемые осенние протесты будут подогреваться со стороны бывшего президента, считает он. "Для Порошенко это, конечно, шанс, и он никогда его не упустит. Для него это уникальная возможность для очередного переворота власти, и он будет щедро это финансировать - подогревать недовольства и протесты, к которым примкнут все те, кого сегодня Зеленский и [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Данилов обнулили своими незаконными санкциями, а это и олигархи, и политики, и даже блатные. У всех сегодня достаточно мотивации к объединенной борьбе против Зеленского", - уверен политик.

Восстанут и радикалы

Еще одной мотивацией для протестов Кива назвал возможную попытку нынешнего руководства страны имплементировать политические части Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, на чем настаивает Запад. "Ни для кого не секрет, что Зеленского его европейские и американские партнеры поставили на растяжку, заставив выполнять Минские соглашения, предусматривающие и выборы на неподконтрольной территории, и предоставление автономии. <...> Тут возникает серьезная угроза уличных протестов внутри страны, которые будут организованы праворадикальными структурами, не согласными с решением о выполнении тех же Минских соглашений. Они еще в начале правления Зеленского заявили, что считают их прямым предательством и сдачей интересов, и даже рисовали красные линии по этим вопросам", - напомнил парламентарий. В связи с этим, резюмировал он, Украина находится "на пороге большой игры и важных перемен".

Относительно же Авакова Кива добавил, что полагает, что он не исчезнет из украинской политики, а на фоне политической конъюнктуры "детально подготовит пару политических проектов на будущие выборы".

Аваков во вторник сообщил, что подал в отставку. Зеленский предложил назначить на этот пост Дениса Монастырского, который в настоящее время возглавляет правоохранительный комитет парламента. Предположительно, вопрос об отставке Авакова парламент рассмотрит в четверг, а о назначении Монастырского - в пятницу. В среду профильный комитет Рады не стал давать рекомендацию о поддержке отставки Авакова, предложив депутатам самостоятельно определиться по этому вопросу путем голосования на заседании.

Аваков занимает пост министра с 27 февраля 2014 года.