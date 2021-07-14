Суд в Польше не видит оснований для выполнения страной ограничительных мер суда ЕС

ВАРШАВА, 14 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Польши не усмотрел оснований для выполнения республикой ограничительных мер, наложенных судом ЕС на деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Соответствующий вердикт был вынесен судом в среду.

По словам судьи, статья европейского договора, на который опирался в своем решении суд ЕС, "не соответствует конституции Польши и не имеет приоритета над конституцией".

Предметом вопроса, представленного на рассмотрение суда более года назад, была оценка соответствия договоров о Европейском союзе положениям Конституции Республики Польша, в рамках обязательства государства-члена ЕС по выполнению обеспечительных мер в делах, касающихся организации и функционирования конституционных органов судебной власти.

Этот запрос был подан в КС после решения суда ЕС от 8 апреля прошлого года. Европейский суд тогда решил обязать Польшу немедленно приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда в дисциплинарных делах против судей. Европейская комиссия потребовала временного приостановления ее работы до вынесения окончательного решения. Правительство Польши заявило, что запрос был необоснованным.

Днем позже - 9 апреля прошлого года - Дисциплинарная палата, рассматривая дело о неприкосновенности судьи, решила приостановить его рассмотрение и передать в Конституционный суд вопрос о соблюдении принятых ограничительных мер. В обоснование вопроса Дисциплинарная палата указала, среди прочего, что суд ЕС обязал Польшу принять обеспечительные меры, касающиеся структуры и функционирования судебной власти, несмотря на то, что, по мнению Варшавы, эти дела не находятся в компетенции Европейского союза и его органов на основе международного соглашения.

Позднее, уже в текущем году, с запросом рассмотреть аналогичный вопрос к КС обратился премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий Суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принципа верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки. Решение по этому запросу премьера ожидается в четверг.