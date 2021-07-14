В МИД Франции заинтересованы в том, чтобы Россия чувствовала себя частью Европы

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Франция заинтересована в том, чтобы Россия оставалась европейской страной и ее политика не смещалась в сторону Азии. Об этом в среду заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, отвечая на вопросы участников конференции в американской столице "Вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и Китай: Французские стратегические перспективы".

"Россия находится в Европе, и мы заинтересованы в том, чтобы она чувствовала себя частью Европы", - отметил он. В противном случае, по словам министра, политика Москвы может сместиться в сторону Азии.

"Россия наш сосед, и с ней важно вести диалог", - указал министр. Он напомнил, что два года назад на Западе критиковали президента Франции Эмманюэля Макрона за его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне на юге Франции. "Но диалог с Россией необходим в целях обеспечения стабильности и предсказуемости, а также развития процесса контроля над вооружениями", - подчеркнул Ле Дриан. "Президент США Джо Байден также провел недавно встречу с российским коллегой", - заметил он, напомнив о российско-американском саммите в минувшем месяце в Женеве.