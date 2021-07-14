Глава MI-5 заявил о растущей угрозе терроризма со стороны праворадикалов

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Угроза безопасности Великобритании со стороны праворадикальных движений значительно возросла за последнее десятилетие. Об этом в среду заявил глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, выступая с ежегодным докладом в штаб-квартире ведомства Темз-хаусе в центральной части Лондона.

"Праворадикальный терроризм, к сожалению, никуда не делся, что является дополнительным вызовом для MI-5, с которым необходимо справляться. С годами мы фиксируем все больше показателей, которые свидетельствуют о потенциальной угрозе", - отметил он, добавив, что вызовы, связанные с правым экстремизмом, "за минувшие 5-10 лет увеличились и стали разнообразнее". Согласно приведенной им статистике, порядка 20% всех контртеррористических расследований MI-5 в настоящее время связаны с правым экстремизмом.

При этом, как указал Маккаллум, слова которого приводит агентство PA, в преступную деятельность оказываются втянуты все большее число несовершеннолетних, в том числе посредством социальных сетей. По его мнению, это может быть вызвано подростковым стремлением выделиться на фоне окружающих и тем самым выразить своего рода протест против всего мира.

В то же время глава MI-5 подчеркнул, что основные операционные ресурсы ведомства по-прежнему направлены на борьбу с исламистским террором. В частности, он заявил, что происходящее в Сирии остается источником беспокойства для Великобритании с точки зрения внутренней безопасности. Маккаллум также обратил внимание на "вновь возникающие экстремистские угрозы в Африке, в особенности в Сомали".

Комментируя вывод войск стран НАТО из Афганистана, руководитель британской контрразведки выразил мнение, что террористы "попытаются воспользоваться появившейся возможностью", чтобы "восстановить свои позиции". Маккаллум признал, что борьба с террористической угрозой из Афганистана может серьезно усложниться без "наличия собственных сил на земле", однако Лондон хорошо подготовлен к данной ситуации, поскольку имеет богатый опыт действий в подобных обстоятельствах.