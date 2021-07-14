Коммунисты и социалисты Молдавии не будут опротестовывать результаты выборов

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Избирательный блок коммунистов и социалистов не будет опротестовывать прошедшие 11 июля досрочные выборы в парламент, победу на которых одержала проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Об этом в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду сообщил лидер входящей в этот блок Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Мы не будем опротестовывать выборы. Да, у нас есть замечания, но мы не хотим затягивать процесс формирования новых органов власти, будем действовать в интересах граждан", - сказал Додон.

"Мы ждем первого заседания и начала работы <...> Будем конструктивной оппозицией", - отметил он.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, ПДС, поддерживающая президента страны Майю Санду, получила 52,8% голосов, что дает ей право самостоятельно сформировать парламентское большинство и правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также прошла партия "Шор", получившая 5,7%.

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов остальных более чем 20 политических формирований, которые не прошли в парламент, ПДС получает в новом составе парламента около 63 мандатов из 101. У блока будет 32 мандата, а у партии "Шор" - 6. До конституционного большинства в две трети ПДС не хватает четырех мандатов.

Результаты выборов предстоит утвердить Конституционному суду. Согласно конституции страны, парламент нового созыва должен провести первое заседание не позднее чем в 30-дневный срок после выборов.