США заявили, что возврат к ядерной сделке позволит лучше отвечать на вызовы от Ирана

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) позволит Вашингтону лучше реагировать на вызовы со стороны Тегерана. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Прайсу был задан вопрос, почему администрация по-прежнему считает необходимым продолжение непрямых переговоров с Тегераном по ядерной сделке, учитывая, что Вашингтон во вторник обвинил спецслужбы Ирана в организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки.

"Ограничение иранской ядерной программы с помощью возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий, <...> когда иранская программа будет проверяема в рамках соглашения, обеспечит нам лучшие условия, чтобы реагировать на все остальные вызовы", - сказал он.

"Мы намерены продолжать наши усилия по ограничению иранской ядерной программы посредством возвращения к выполнению [соглашения], равно как мы также продолжим активно противостоять ряду угроз со стороны Ирана", - отметил представитель Госдепартамента.

Во вторник Вашингтон обвинил спецслужбы Ирана в организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки. Обвинения по этому делу предъявлены пяти лицам. Журналистка проживает в Нью-Йорке, про происхождению она иранка.