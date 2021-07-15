Пенс считает, что Байдену следует значительно ужесточить курс в отношении Китая

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Пекин стремится закрепить за собой лидирующее положение в мире, США должны помешать этому, серьезно ужесточив курс в отношении Китая. Такое мнение выразил в среду бывший вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

Республиканец обвинил власти Китая во "враждебных намерениях" по отношению к США. По версии Пенса, американцы приходят к осознанию того, что Пекин стремится "быть во главе нового мирового порядка". "Китай, возможно, пока не является империей зла, но он ежедневно упорно работает над тем, чтобы стать таковой", - считает американский политик. По его мнению, Китай "во многих отношениях представляет более серьезный вызов для США, чем СССР во время холодной войны".

Действующая демократическая администрация США во главе с президентом Джо Байденом, как полагает Пенс, "уступает позиции коммунистическому Китаю". Проявлением этого, по мнению бывшего вице-президента, стало возвращение Вашингтона к выполнению Парижского соглашения по климату, а также отмена решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Пенс выступил с утверждением, что "Китай чувствует слабость новой администрации".

Пенс заявил, что "США не должны позволять Китаю создать военную базу в Латинской Америке или где-либо в Западном полушарии". Как полагает республиканец, Вашингтону следует добиваться от Пекина раскрытия дополнительной информации о происхождении нового коронавируса. Как считает бывший вице-президент, Байден должен пригрозить, что в противном случае примет меры по противодействию проведению в китайской столице зимних Олимпийских игр 2022 года.

По мнению бывшего вице-президента, "США не должны допускать ни при каких обстоятельствах" финансирования исследовательских проектов в Китае из американских средств. По словам Пенса, следует "запретить китайские инвестиции в важнейшие инфраструктурные проекты США", в том числе касающиеся строительства электростанций и трубопроводов.

Кроме того, республиканец призвал Байдена принять дополнительные меры по "разделению экономик" США и КНР, а также ужесточить правила, касающиеся выдачи американских виз китайцам.