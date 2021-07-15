СМИ: в Японии разрешат использовать вакцину Moderna для детей с 12 лет

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняло решение снизить минимальный разрешенный возраст применения вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna до 12 лет. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.

Ранее аналогичное разрешение уже получила вакцина американской компании Pfizer.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 79% привиты одной дозой вакцины, более 50% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию на 14 июля в стране 31% населения получил одну дозу вакцины, 19% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca ("Астразенека"), американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech ("Бионтек") на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.